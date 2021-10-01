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Dünya İntihar etmitşi! DNA'sı incelendi, 35 yıllık gizem çözüldü
Dünya

İntihar etmitşi! DNA'sı incelendi, 35 yıllık gizem çözüldü

Fransa'da intihar eden jandarma François Verove'nin 35 yıldır cinayet ve tecavüzden aranan kişi olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 17:51:00 -
İntihar etmitşi! DNA'sı incelendi, 35 yıllık gizem çözüldü

Fransa'da intihar eden jandarma François Verove'nin 35 yıldır cinayet ve tecavüzden aranan kişi olduğu tespit edildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris Savcılığı Verove'nin cesedi üzerinde yapılan DNA incelemelerinin birçok olay yerinde bulunan DNA ile örtüştüğünü tespit etti.

1986-1994 arasında 11 ve 14 yaşlarında 2 kız çocuğu olmak üzere 4 kişiyi öldürmekle ve 18 yaşından küçük 6 kişiye tecavüz etmekle suçlanan Verove, 29 Eylül'de polise ifade vermek için çağrıldı. Verove'nin 27 Eylül'de eşi tarafından polise kayıp olduğu ihbarı yapılmış, şüpheli 2 gün sonra Herault bölgesinde bir evde ölü bulunmuştu.

59 yaşındaki Verove intihar etmeden önce işlediği suçları itiraf eden bir mektup bırakmıştı.

Söz konusu olaylara ilişkin uzun yıllar önce soruşturma başlatılmıştı.

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