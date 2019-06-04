İntihar etmek isteyen genci belediye başkanı ikna etti

Nevşehir’de bunalıma girerek intihar etmek isteyen genci Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ikna etti.

Emek Mahallesi’nde ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren 35 yaşındaki A.K., gece yarısı elindeki kesici aletle evin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. Komşularının 155 Polis İmdat hattını araması üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet yetkilileri, kendisini evine kilitleyen A.K’yi ikna edebilmek için uzun süre uğraştı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını denetlediği sırada itfaiye ekiplerinin bilgi vermesi üzerine gece yarısı olay yerine gelen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, A.K.’yi ikna etmek için çaba sarf etti. Arı’nın kendisine her türlü sorununda yardımcı olacağı sözünü vermesi üzerine kilitli olan kapıyı açan A.K, daha sonra polis ekiplerinin gözetiminde Başkan Arı ile birlikte Nevşehir Belediyesine geldi. Başkanlık makamında bir süre Arı ile sohbet eden A.K, yaşadığı sorunları paylaştı. Genci gece misafir ederek sabah birlikte bayram namazına gitmeyi teklif eden Arı, daha sonra A.K. ile birlikte belediyeden ayrıldı.