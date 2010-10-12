İntihar eden teğmen Muğla’da defnedildi

Alınan bilgiye göre, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görevliyken geçici görevlendirme ile gittiği Maltepe Cezaevi’nde intihar eden Teğmen Can için Kurşunlu Camii'nde tören düzenlendi. Acılı baba Dilaver ve anne Fatma Can,cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna bakarak ağlayan anne ve babayı sağlık görevlileri ve askerler güçlükle sakinleştirdiler. Can'ın cenazesi Muğla Müftüsü Mustafa Kaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.