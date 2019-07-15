0553 313 94 23

İntihar eden şahsın mektubu tefeciyi ele verdi

Erzurum’da Nisan ayında intihar eden O.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:26
İntihar eden şahsın mektubu tefeciyi ele verdi

Erzurum’da Nisan ayında intihar eden O.Y. isimli şahsın intihar mektubundan yola çıkan KOM Şube ekipleri tefecileri yakaladı.


Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum KOM Şube Müdürlüğü tarafından Erzurum’da tefecilik yapan şahıs ve suç örgütlerine yönelik 2 operasyon gerçekleştirildi. Nisan ayında intihar eden O.Y. isimli şahsın intihar mektubundan yola çıkarak tefecilik suçunu işleyen şahsı tespit eden KOM Şube Müdürlüğü görevlileri başka mağdur şahısların da olduğunu belirledi. Uzun süren çalışmalardan sonra yapılan operasyonda N.K isimli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca şahsın ikametinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.


Ağyürekler olarak bilinen ailenin bazı üyelerinin Erzurum’da ki birçok esnaf ve vatandaşın maddi sıkıntılarından faydalanarak tefecilik suçunu işledikleri, kurmuş oldukları organize suç örgütüyle baskı ve tehdit oluşturarak etkili oldukları, işledikleri suçları gizlemek amacıyla 30’dan fazla kişiye araç, ev ve arsa alıp sattıkları tespit edildi.Şahısların yakalanması amacıyla yapılan operasyonda S.A, B.A ve S.A isimli şahıslar gözaltına alınmış, ayrıca soruşturma kapsamında başka suçlardan cezaevinde bulunan A.A ve O.A isimli şahısların da ifadeleri alınacaktır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 4 bin 800 TL, 1 adet av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda tapu ve doküman ele geçirildi.


Şahısların KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam etmekte.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Varto’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    1. Varto’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma,..
    2. 15 Temmuz Şehidi Yasin Yılmaz kabri..
    3. Didim’de balık çiftlikleri ve OSB..
    4. UEFA'dan Burak Yılmaz'a doğum günü..
    5. Samsun’da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    6. Mızraklı kan bağışında bulundu
    7. Didimspor transfere hızlı girdi
    8. Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    9. Şahinbey’de hamleler 15 Temmuz için..
    10. Malatya’da 15 Temmuz şehitleri için..
    11. Çocuk istismarcılığından aranan kişi..
    12. Çok konuşulacak sözler: Ağır bir..
    13. AK Parti’li heyetten 15 Temmuz..
    14. İntihar eden şahsın mektubu tefeciyi..
    15. Güney Asya'da muson yağmurları
    16. Güney Kore'de 15 Temmuz şehitleri..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz..
    18. Deniz kabuklarıyla evinizi şık bir..
    19. İrlandalı kadın turisti ölüm..
    20. 15 Temmuz şehidi polis memuru Akif..
    21. Tur midibüsü ile şehiriçi toplu taşıma..
    22. Yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
    23. Fenerbahçe'nin eski golcüsünün yeni..
    24. Bayburt’ta şehitler için dualar..
    25. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal..
    26. "Nükleer anlaşmayı kurtarmak için..
    27. İzmir’de gece yolcularının sayısı..
    28. Manisa’da 5 katlı binanın çatısı alev..
    29. 15 Temmuz tişörtü giyen öğrenciler,..
    30. 15 Temmuz fotoğrafları su altında..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”