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"İntihar eden Gülen"in olduğu iddia edilen el bakın kimin çıktı!

Gazeteci Fuat Uğur'un, intihar girişiminde bulunan teröristbaşı Gülen'e ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafın, asıl sahibi ortaya çıktı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:11
"İntihar eden Gülen"in olduğu iddia edilen el bakın kimin çıktı!

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur dün köşesinde FETÖ'nün iktidar yarışına girdiği bunun sonucunda da teröristbaşı Fetullah Gülen'in intihar ettiğini iddia etmiş ve bir de fotoğraf paylaşmıştı.

"Gülen o isimle anlaşamayınca intihar etmeye çalıştı, kurtardılar!" Fotoğraflara dikkat!

Uğur'un paylaştığı bu fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Fotoğrafı, babasına şifa dileyen bir Arap sosyal medya kullanıcısının paylaştığı belirlendi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:11
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