İntihar eden Asayiş Şube Müdürü toprağa verildi Hatay’da intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, memleketi Ankara’da Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Hatay’da intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, memleketi Ankara’da Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Hatay’da, 17 Şubat’ta makamında beylik tabancası ile intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, bugün Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazede, intihar eden Asayiş Şube Müdürü’nün kardeşi fenalık geçirdi. Cenaze namazına Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, şube müdürleri ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak katıldı.

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