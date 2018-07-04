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İntihar denilmişti...Meğer kadın cinayetiymiş!

Güngören'de geçtiğimiz günlerde evinde ölü halde bulunan Hatice Uzun'un eşi O.U. ve kardeşi Bilal Takır (28) kadının kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiğini söylemişti. Ancak intihar iddiasının altından kadın cinayeti çıktı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:24
İntihar denilmişti...Meğer kadın cinayetiymiş!

Tozkoparan Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü saat 20.30 sıralarında intihar ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri evli ve iki çocuklu Hatice Uzun'un (34) cansız bedeniyle karşılaştı. Evde bulunan kadının eşi O.U. ve kardeşi Bilal Takır (28) kadının kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiğini söyledi. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri ceset ve dairede incelemelerde bulundu.

İTİRAF ETTİ

Olayı şüpheli bulan Güngören Emniyet Müdürlüğü AsayişBüro Amirliği ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. İnceleme sürerken Bilal Takır polisi arayarak ablasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Polise teslim olmak istediğini söyleyen Bilal Takır, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan ilk sorgusunda Bilal Takır'ın ablasını, eniştesini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

ÖLDÜRÜP DOĞALGAZ BORUSUNA ASMIŞ

Bilal Takır, tartışma sırasında sinirine hakim olamayıp ablasının boğazını uzun süre sıktığını anlattığı belirtildi. Bu sırada ablasının öldüğünü ve intihar süsü vermek için iple doğalgaz borusuna astığını daha sonra da oradan indirerek komşulardan yardım istediğini itiraf ettiği kaydedildi.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Güngören Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Hatice Uzun'un eşi O.U.'nun da ifadesini alırken, gözaltına alınan kardeş Bilal Takır emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:24
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