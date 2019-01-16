İNTES Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ileprotokol imzaladı

ANKARA (AA) – Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında iş birliği protokolü imzalandı.

İNTES Başkanı Celal Koloğlu, sendikanın 179. geleneksel toplantısında düzenlenen "iş sağlığı ve güvenliği alanında işbirliği protokolü imza töreninde" inşaat sektörü ve iş güvenliğiyle ilgili değerlendirmede bulundu. İnşaat sektörünün yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağladığını belirten Koloğlu sektörde, yurt içinde ve dışında daha fazla istihdam için yatırımların artması ve yeni iş yerleri açılması gerektiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla düzenlenen toplantı Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirildi.

Koloğlu, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ülke çapında geliştirilmesi için çalıştıklarını belirterek sürdürülebilir bir yönetim için yüksekte çalışma konusunda 3 büyük kentte toplantılar düzenleyeceklerini ve iş güvenliğinin sadece yüksekte değil, şantiyenin her yerinde sağlanmasını hedeflediklerini vurguladı. Sektörün çalışma hayatına yönelik teknik sorunlarına değinen Koloğlu sözlerine şöyle devam etti:



“Müteahhitlerimiz yurt dışında Türk işçisi çalıştırmaktan vazgeçtiler. Yurt dışında Türk işçisi istihdamı için radikal adımlar atmalıyız. Kanun değişikliği de dahil yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. Asgari İşçilik Oranları Komisyonu başarı ile çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl oranlar teknolojiye uygun olarak yenileniyor.” diye konuştu.



Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük eylem planında yer alan “yüksekte güvenli çalış kampanyası” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İNTES arasında “inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği” protokolü imzalandı.

