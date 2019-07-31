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Interrfresh Eurasia Fuarı tanıtıldı

Aralarında Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği de (UYMSİB) olmak üzere çeşitli birliklerin desteği ile Ant Expo A.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
Interrfresh Eurasia Fuarı tanıtıldı

Aralarında Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği de (UYMSİB) olmak üzere çeşitli birliklerin desteği ile Ant Expo A.Ş tarafındanbu yıl Antalya’da 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Depolama ve Lojistik Fuarı’nın tanıtımı Bursa’da da yapıldı.


Craw Plaza Oteli’nde gerçekleştirilen toplantıya UYMSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, S.S Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Osman Özkan, Güray Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez,Antexpo A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora, AntExpo A.Ş Genel Müdürü Murat Özer ile bölgedeki yaş meyve sebze ihracatçıları da katıldı. Antalya’da 2018 yılında ilkini yaptıkları İnterfresh Euraisa Fuarı’nın sadece ticarî bir alışveriş olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Ant Expo Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora, ’’Türkiye’yi ve Antalya’yı, ülkemizin bulunduğu coğrafyada yaş meyve sebze üreticileri, tedarikçileri ve sektörün tüm paydaşlarının yer alacağı buluşma noktası yapmak istiyoruz. Interfresh Eurasia Fuarı’nın ticaretten önce ihracatı artırmak ve kaliteli ve sağlıklı gıda üretimine katkı sunmanın yanında Türkiye’nin yaş meyve sebze sektörünün dünyaya açılan penceresi olmasını arzuluyoruz. Sektörde daha önce düzenlenen yaş meyve sebze fuarlarında başarı sağlanamamıştı. Ant Expo A.Ş. olarak geçmişteki yanlışları tespit ederek yeniden yaş meyve sebze sektör paydaşları da içine alarak bu fuarı düzenleme kararı aldık. Yaş meyve sebze ihracatını sadece üretimi artırmakla sağlayamayız. Depolama, nakliye, soğuk zincir ve lojistik, kısacası tarladan sofraya kadar geçen süreyi tartışmak ve en iyisini yapabilmeyi başarmalıyız’’ şeklinde konuştu.


Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan ise yaptığı konuşmada, ’’Dünyada eşi benzeri olmayan ürünlere sahip olan Türk yaş meyve sebze sektörünün daha iyi yerlere gelmesi için birlik olmak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan var gücümüzle çalışıyoruz. Sektöre faydalı olacağını düşündüğümüz tam organizasyonları desteklemek ve bu organizasyonların bir parçası olmak asıl maksatlarımız arasında yer alıyor. Türkiye’nin en büyük yaş meyve ve sebze ihracat fuarı olan Interfresh Eurasia’yı büyük bir memnuniyetle destekliyoruz. Interfresh Eurasia özellikle ihracatını arttırmak, yeni iş bağlantıları yapmak isteyen ihracatçı firmalarımız için büyük bir şans olacak’’ dedi.


Ayrıca Yazgan, yaş meyve sebze alanında önemli bir ihracatçı olan Türkiye’nin bu sektördeki tek fuarı olan Interfresh Eurasia Antalya Fuarı’nın, uluslararası talep gören bir fuar haline gelmesini, bunun daülke ve sektör adına son derece önemli olduğuna dikkat çekti.


Antexpo A.Ş. Genel Müdürü Murat Özer de toplantıda yaptığı sunumda, ’Türkiye’nin tarım sektöründe dünyada 7. Avrupa’da birinci sırada yer aldığını söyledi. Özer ’’Tarım sektörü bugün 180 ülkeye 1 milyar 730 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştiriyor. 237 bin dekar alanda bitki üretimine karşılık 116 milyon ton ziraî üretim gerçekleştiriliyor. Antalya Havaalanı’ndan dünyanın çeşitli bölgelerine 255 noktaya direkt uçuş yapılıyor ve 4 saatlik uçuş mesafesinde 2 milyar insana gıda konusunda hitap ediliyor’’ şeklinde konuştu.


Interfresh Eurasia Fuar tanıtımları daha önce 26 büyük elçinin iştirâkiyle Ankara’da yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
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