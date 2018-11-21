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INTERPOL'ün başına Güney Koreli Kim Jong Yang seçildi

Çinli Mıng Hongvey'den boşalan koltuğa Güney Koreli Kim Jong Yang getirildi- Rus aday Alexander Prokopçuk'un seçilmesine karşı çıkan ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeleri Güney Koreli adayı destekledi

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:15
INTERPOL'ün başına Güney Koreli Kim Jong Yang seçildi

DUBAI (AA) - Çinli Mıng Hongvey'in ülkesinde tutuklanmasının ardından boşalan Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) Başkanlığına Güney Koreli Kim Jong Yang seçildi.

INTERPOL Genel Kurulu'nun Dubai'deki toplantısında yapılan seçimde, oyların 3'te 2'sini kazanan Kim, teşkilatın yeni başkanı oldu.

Kim, halen INTERPOL Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı Alexander Prokopçuk'a karşı aday olmuştu.

ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeleri, Moskova yönetiminin teşkilatın "kırmızı bülten" statüsünü yurt dışındaki siyasi muhalifleri susturmak için suistimal edebileceği gerekçesiyle Prokopçuk'un seçilmesine karşı çıkıyordu.

INTERPOL eski Başkanı Mıng, ülkesinde yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Pekin yönetimi tarafından görevden alınmıştı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:15
  1. ABD
  2. Alexander Prokopçuk
  3. Çin
  4. Güney KORE
  5. Kim Jong Yang
  6. Mıng Hongvey
  7. Rusya
  8. Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL)

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