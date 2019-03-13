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İnterpol'un aradığı isim DEAŞ'lı kadın Bursa'da yakalandı!

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu DEAŞ'lı kadın, Bursa'da yakalandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:41
İnterpol'un aradığı isim DEAŞ'lı kadın Bursa'da yakalandı!

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube  Müdürlükleri ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde  faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen  A.A.M'nin saklandığı eve operasyon düzenledi.

Merkez Yıldırım ilçesindeki söz konusu evde gözaltına alınan kadının  Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı olduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle  arandığı öğrenildi.

Zanlının yakalandığı evde yapılan aramalarda, sahte Danimarka  pasaportu ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.A.M'nin işlemleri sürüyor.

Bursa'da bir operasyon daha

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheli Bursa'da yakalandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ekipleri, Suriye uyruklu erkek şüpheli M.A'nın, Mustafakemalpaşa  ilçesinde bir evde saklandığını belirledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.A, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:41
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  4. Bursa Emniyet Müdürlüğü

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