İnterpol'un aradığı isim DEAŞ'lı kadın Bursa'da yakalandı! İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu DEAŞ'lı kadın, Bursa'da yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen A.A.M'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. Merkez Yıldırım ilçesindeki söz konusu evde gözaltına alınan kadının Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı olduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi. Zanlının yakalandığı evde yapılan aramalarda, sahte Danimarka pasaportu ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.A.M'nin işlemleri sürüyor. Bursa'da bir operasyon daha Suriye'de terör örgütü YPG/PKK bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheli Bursa'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ekipleri, Suriye uyruklu erkek şüpheli M.A'nın, Mustafakemalpaşa ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.A, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.