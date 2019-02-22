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İnterpol'un aradığı DAEŞ'liler hakkında flaş gelişme

Geçtiğimiz günlerde, İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranırken Bursa'da yakalanan iki kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Şubat 2019 Cuma 22:34
İnterpol'un aradığı DAEŞ'liler hakkında flaş gelişme

İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranırken Bursa'da yakalanan yabancı uyruklu iki kadın tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla İnterpol tarafından mavi ve kırmızı bültenlerle aranırken Bursa'da yakalanan yabancı uyruklu iki kadın tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bursa Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin iş birliğiyle yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki kişi serbest bırakıldı

Operasyonda gözaltına alınan, Hollanda vatandaşı L.F, Fas asıllı olan, Fas ile Hollanda çifte vatandaşı S.D. adlı kadınların yanı sıra bu şüphelileri evlerinde barındırarak örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. adlı kadın ve Irak vatandaşı M.O.Q, Bursa Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden L.F. ve S.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.K. ve M.O.Q. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MİT ve polis ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten bazı kişilerin Bursa'nın Mudanya ilçesine gelerek bir evde saklandığını tespit etmişti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu adrese 17 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 4 zanlıdan L.F. ile S.D'nin İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı ortaya çıkmış, bu kadınların üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 22:34
  1. Bursa
  2. İnterpol
  3. DAEŞ

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  • AhioğluAhioğlu10 sa önce
    Ellerını kollarını sallaya sallaya nasıl Turkıyeye gelebılıyorlar? AKPARTInın sırf bu acık kapı polıtıkası yuzunden oyum MHPye!

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