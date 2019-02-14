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Interpol’ün aradığı 4 Rus vatandaşın katil zanlısı Konya’da yakalandı

7 yıl önce Almanya’da 4 Rus vatandaşını öldürdüğü gerçekçesiyle Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan şüpheli, Konya polisi tarafından yakalandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:52
Interpol’ün aradığı 4 Rus vatandaşın katil zanlısı Konya’da yakalandı

7 yıl önce Almanya’da 4 Rus vatandaşını öldürdüğü gerçekçesiyle Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan şüpheli, Konya polisi tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ali Tecim (35) 2012 yılında aralarında husumet bulunan 4 Rus vatandaşını Almaya’da öldürdü. Şahıs olaydan sonra Almanya’dan kaçarak izini kaybettirdi. Cinayet zanlısı şahıs hakkında Interpol kırmızı bülten çıkardı.


Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri cinayet zanlısının merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’nde saklandığı tespit edildi. Polis şahsı yaptığı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.


İfadesinde, "Ruslarla husumetimiz vardı, öldürdüm” dediği ileri sürülen Ali Tecim polisteki işlemlerin ardından Konya Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:52
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