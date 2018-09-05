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İnterpol tarafından aranan zanlı Türkiye'de yakalandı!

Fransa'da işlediği cinayet sonrası İnterpol tarafından arama kararı çıkarılan zanlı, Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 20:00
İnterpol tarafından aranan zanlı Türkiye'de yakalandı!

Fransa'da teyzesinin oğlunu öldürdüğü iddiasıyla İnterpol tarafından aranan zanlı, Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, S.Ö'nün. (29) yaklaşık 1,5 sene önce Fransa'da teyzesinin oğlu C.D'yi öldürdüğü iddia edildi. Olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için İnterpol tarafından arama kararı çıkarıldı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, Ortabağlar Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 20:00
  1. İnterpol
  2. Bursa

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