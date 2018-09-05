THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

İnterpol tarafından aranan zanlı Bursa'da enselendi

Fransa'da teyzesinin oğlunu öldürdüğü iddiasıyla İnterpol tarafından aranan zanlı, Bursa'da enselendi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 20:54
İnterpol tarafından aranan zanlı Bursa'da enselendi

S.Ö'nün. (29) yaklaşık 1,5 sene önce Fransa'da teyzesinin oğlu C.D'yi öldürdüğü iddia edildi. Olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için İnterpol tarafından arama kararı çıkarıldı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, Ortabağlar Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 20:54
  1. Bursa
  2. cinayet
  3. Fransa
  4. S.Ö
  5. yıldırım
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş'ta taş kırma makinesine giren işçi feci şekilde öldü!
    1. Kahramanmaraş'ta taş kırma makinesine..
    2. Facebook ve Twitter'a kötü haber!
    3. Bakan Turhan: Ekonomik darbe..
    4. Balıkesir'de 4 dakikalık dolu yağışı..
    5. Koç vatandaşın cebindeki paraya göz..
    6. Antalya'da cami tuvaletinde ölü bulundu!
    7. CHP'yi yönetemeyen Kılıçdaroğlu'ndan..
    8. Hatay'da orman yangını çıktı!
    9. Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
    10. Amerika JFK Havalimanı’nda hastalık..
    11. Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin..
    12. Libya Mitiga Havalimanı’ndan uçuşlar..
    13. Trump'tan İdlib tehdidi: ABD çok kızacak
    14. Cenevre'deki Yemen görüşmeleri ileri..
    15. Kastamonu'daki FETÖ davasında karar..
    16. Zabıtanın karikatürünü çizdiler
    17. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan..
    18. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali..
    19. Katil İsrail’den Doğu Kudüs’e..
    20. Şanlıurfa’da silahla havaya ateş açan..
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!