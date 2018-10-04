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Interpol açıkladı: Kaçak Rumen siyasetçi yakalandı

Kosta Rika'daki Interpol Bürosu, Romanya'da görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamalarından hüküm giyen eski Romanya Turizm Bakanı Elena Udrea'nın San Jose'de tutuklandığını açıkladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:35
Interpol açıkladı: Kaçak Rumen siyasetçi yakalandı

Romanya'da görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamalarından hüküm giyen Rumen siyasetçi Elena Udrea, kaçtığı Kosta Rika'da yakalandı.

Kosta Rika'daki Interpol Bürosu, ülkesinde görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamalarından hüküm giymeden önce Kosta Rika'ya kaçan eski Romanya Turizm Bakanı Elena Udrea'nın San Jose'de tutuklandığını açıkladı.

6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Savunma avukatı Veronel Radulescu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaptığı açıklamada, Udrea'nın yakın zaman önce doğum yaptığı için ülkesine iade edilmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Savcılık, Udrea'yı Bakanlık fonlarıyla yasa dışı şekilde, bir boks maçının yapıldığı programa sponsor olmak ve boksörlerin sözleşmelerinden yüzde 10 komisyon almakla suçlamıştı. Romanya'da bir mahkeme, haziran ayında Udrea'yı 6 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden eski bakan, yeniden yargılanma talebinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:35
  1. eski Romanya Turizm Bakanı Elena Udrea
  2. Interpol Bürosu
  3. Veronel Radulescu
  4. Kosta Rika
  5. Romanya
  6. yeniden yargılanma talebi

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