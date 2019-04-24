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Interpol Benin ve Nijerya’da 157 çocuk köleyi kurtardı

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol, Benin ve Nijerya’da gerçekleştirdiği operasyonlarda 157 çocuk kölenin kurtarıldığını açıkladı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 17:19
Interpol Benin ve Nijerya’da 157 çocuk köleyi kurtardı

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol, Benin ve Nijerya’da gerçekleştirdiği operasyonlarda 157 çocuk kölenin kurtarıldığını açıkladı.


Interpol Organize ve Gelişmekte Olan Suçlar Programı Direktörü Paul Stanfield yaptığı açıklamada, Benin ve Nijerya’da gerçekleştirilen büyük bir operasyonda 126 insan kaçakçılığı kurbanının zorunlu çalışma ve fuhuştan kurtarıldığını açıkladı. Nisan ayı başlarından itibaren gerçekleştirilen koordineli baskınlarda ise toplamda 157 çocuk köle kurtarıldı. Stanfield, gerçekleştirilen 2. Epervier Operasyonu’na katılan 100 polisle iki ülke genelinde 157 çocuk kölenin kurtarıldığını belirtti. Çocukların birçoğunun marketlerde satış işleri dahil ağır yük veya su taşıma işlerinde çalıştırıldığını, diğerlerinin ise hizmetçi olarak çalıştığını ya da fuhşa zorlandığını belirten Stanfield, kurtarılanların 36’sının erkek, 121’inin ise kız çocuğu olduğunu ifade etti.


Stanfield, bunu yapanların parayla motive olan organize suç grupları olduğunu söyleyerek, "Kaynak yetersizliği nedeniyle bölgede onu durdurmak zor" dedi. Stanfield, ülkelerin yine de daha donanımlı ve daha hazırlıklı hale geldiklerini sözlerine ekledi.



Çocuk köleler


Interpol Organize ve Gelişmekte Olan Suçlar Programı Direktörü Paul Stanfield, kurtarılan çocukların 11 ila 16 yaşları arasında olduğunu ve Benin, Burkina Faso, Nijerya ve Togo’dan getirildiklerini açıkladı. Interpol, en küçük çocuğun, Benin-Nijerya sınırında pirinç torbası gibi ağır malları kaçırmaya zorlandığını belirtti.


Çocukların ebeveynlerini bir daha asla göremeyecekleri gibi tehditler ve ölüm tehditlerine, dayak ve istismara maruz kaldığını söyleyen Stanfield, "Çocuklar şimdi ulusal kurumların veya yardım kuruluşlarının bakımındalar ve bazıları ise ailelerine geri döndü" dedi.



İnsan kaçakçılarına yönelik faaliyetler


Stanfield, insan ticareti için kaynak, transit ve hedef ülkeler olan Benin ve Nijerya’da aktif olan suç ağlarının çökertilmesine yönelik soruşturmaların sürdürülmekte olduğunu söyledi. Polisin 47 şüpheliyi insan kaçakçılığından tutukladığını ve operasyonda araçların, nakit paraların, telefonların ve bilgisayarların ele geçirildiğini belirten Stanfield, ülkenin başkentlerindeki pazarları, havaalanları, limanları ve sınır bölgelerini incelediklerini belirtti.



Benin’de 58 bin köle


İnsan hakları grubu Walk Free Foundation tarafından yayınlanan 2018 Küresel Kölelik Endeksi’ne göre, Nijerya’da yaklaşık 1,4 milyon kişinin yani nüfusun yüzde 0,8’inin köle olarak yaşadığı tahmin ediliyor. 11 milyon nüfuslu Benin’de ise yaklaşık 58 bin köle bulunuyor.


Nijerya’nın Seme sınır bölgesindeki Göçmenlik Bürosu’nun denetçisi Dominic Asogwa, “Bu suçlar ancak toplu olarak ve birliktelik işbirliğiyle ele alınabilir” dedi.


Stanfield, Interpol’ün Batı Afrika’daki modern köleliğin sıcak noktalarını tespit etmek ve konuyu kendileri ele almak için ülkeleri harekete geçirmeye odaklanacaklarını söyleyerek, "Burada uzun süre kalacağımızı düşünüyorum ancak bunu yönlendirmekten sorumlu tutulmak istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:19
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