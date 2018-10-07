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Interpol Başkanı soruşturmaya alındı!

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Interpol Başkanı Mıng Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi.

07 Ekim 2018 Pazar 20:41
Interpol Başkanı soruşturmaya alındı!

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma altına alındığı açıklandı.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi.
Interpol tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Fransa'dan Çin'e eylül sonunda gelen Mıng'ın kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti.

Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 20:41
  1. Interpol

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