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Interpol Başkanı Mıng Hongvey soruşturma altında

Uluslararası Polis Teşkilatı Başkanı Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma altına alındığı açıklandı.

07 Ekim 2018 Pazar 22:30
Interpol Başkanı Mıng Hongvey soruşturma altında

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi.

Interpol tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Fransa'dan Çin'e eylül sonunda gelen Mıng'ın kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti.

Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:30
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