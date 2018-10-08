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Interpol Başkanı Meng Hongwei'ne rüşvet suçlaması

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Interpol Başkanı Hongwei’nin rüşvet almakla suçlandığını açıkladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:46
Interpol Başkanı Meng Hongwei'ne rüşvet suçlaması

Günlerdir kayıp olan Interpol Başkanı Meng Hongwei’nin Çin’de gözaltına alındığının açıklanmasının ardından, Meng istifasını duyurmuştu. Çin makamlarından Meng’in durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı Hongwei’nin rüşvet almakla suçlandığını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Interpol Başkanı Meng Hongwei ile birlikte rüşvet aldığından şüphelenilen ilişkili kişilerin de peşine düşüleceği belirtildi.

Çin Ulusal Disiplin Denetleme Komisyonu, dün gece geç saatlerde yaptığı bir cümlelik açıklamayla Meng’in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu. Interpol’den yapılan açıklamada da Meng’in görevinden istifa ettiği belirtilmişti.

SORUŞTURMA İÇİN EKİP KURULUYOR

Bakanlığın açıklamasında, Meng’in karıştığından şüphelenilen yolsuzluk vakaları ile yasa ihlallerinin hem partiyi hem de emniyeti ağır şekilde tehlikeye attığı ileri sürüldü. Açıklamada, Meng ile birlikte rüşvet aldığı düşünülen diğer kişileri soruşturmak üzere bir çalışma ekibi kurulacağı ifade edildi. Diğer yandan, Kamu Güvenliği Bakanı Zhao Kezhi tarafından gece yarısı düzenlenen acil toplantıda, Meng Hongwei’ye yönelik soruşturmayı bakanlıktaki parti komitesinin tamamının desteklediği ve Devlet Başkanı Xi Jinping’in ve partinin liderliğine “mutlak siyasi sadakat” sözü verdiği belirtildi.

64 yaşındaki Interpol Başkanı Meng’in kayıp olduğu, Lyon’da yaşayan eşi Grace Meng tarafından geçen hafta Fransız polisine bildirilmişti. Grace Meng, eşinden 25 Eylül’den bu yana haber almadığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:46
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