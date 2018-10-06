"Meng Hongwei Çin'de gözaltına alındı"
29 Eylül Cumartesi günü Fransa'dan Çin'e giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan kayıp Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin Çin Hükümeti tarafından gözaltına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.06 Ekim 2018 Cumartesi 16:04
Hong Kong merkezli South China Morning gazetesi, 29 Eylül'den bu yana kayıp olan Interpol'un başkanı Meng Hongwei'nin Çin'e ayak basar basmaz Pekinli yetkililer tarafından soruşturulmak üzere gözaltına alındığını iddia etti.
Karşılıklı görüşmeler sürüyor
Gazeteye bu bilgiyi aktaran kaynaklar, Hongwei'nin neden soruşturulduğuna ya da nerede tutulduğuna dair detay vermedi. Çinli yetkililer ise kayıp başkan için henüz resmi bir açıklama yapmadı. Fransa İçişleri Bakanlığı, Çinli yetkililerle karışıklı görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
İlk Çinli Başkan
Meng'in seçilmesiyle, Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı'nın başına ilk defa bir Çinli getirilmiş oldu.
Başvuruyu Meng'in eşi yaptı
Kayıp başvurusunu, Hongwei'nin eşinin yaptığı belirtilmiş, Meng'in eşi Lyon Hongwei, Başkan Hongwei'nin Eylül ayının sonunda Çin'e yaptığı ziyaretten dönmediğini açıkladı.
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