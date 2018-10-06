"Meng Hongwei Çin'de gözaltına alındı"

Hong Kong merkezli South China Morning gazetesi, 29 Eylül'den bu yana kayıp olan Interpol'un başkanı Meng Hongwei'nin Çin'e ayak basar basmaz Pekinli yetkililer tarafından soruşturulmak üzere gözaltına alındığını iddia etti.

Karşılıklı görüşmeler sürüyor

Gazeteye bu bilgiyi aktaran kaynaklar, Hongwei'nin neden soruşturulduğuna ya da nerede tutulduğuna dair detay vermedi. Çinli yetkililer ise kayıp başkan için henüz resmi bir açıklama yapmadı. Fransa İçişleri Bakanlığı, Çinli yetkililerle karışıklı görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

İlk Çinli Başkan

Meng'in seçilmesiyle, Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı'nın başına ilk defa bir Çinli getirilmiş oldu.

Başvuruyu Meng'in eşi yaptı

Kayıp başvurusunu, Hongwei'nin eşinin yaptığı belirtilmiş, Meng'in eşi Lyon Hongwei, Başkan Hongwei'nin Eylül ayının sonunda Çin'e yaptığı ziyaretten dönmediğini açıkladı.