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Interpol Başkanı kayboldu! Soruşturma başladı

Interpol Başkanı Hongwei Meng'den 29 Eylül'den bu yana haber alınamadığı ve kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

05 Ekim 2018 Cuma 13:48
Interpol Başkanı kayboldu! Soruşturma başladı

Europe 1'de yer alan haberde, Merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) Başkanı Hongwei Meng'in kayıp olduğu ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haberde, Çinli Meng'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı ifade edilirken, Meng'in eşinin bu konuda Fransız makamlarıyla iletişime geçtiği ve polise ifade verdiği bilgisi yer aldı. 

Meng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 13:48
  1. Hongwei Meng
  2. Interpol

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