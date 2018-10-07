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Hakkında soruşturma açılan Interpol Başkanı Hongwei istifa etti!

Yasaları ihlal ettiği şüphesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve 12 gündür kayıp olan Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng Hongwei istifa etti. Hongwei'nin gözaltında olduğu bildirildi.

07 Ekim 2018 Pazar 21:38
Hakkında soruşturma açılan Interpol Başkanı Hongwei istifa etti!

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Mıng Hongwei'nin yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi.

Interpol tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Fransa'dan Çin'e eylül sonunda gelen Mıng'ın kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti. Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.

Interpol, Meng Hongwei'nin Interpol Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Hongwei'nin gözaltında olduğu bildirildi.

Yerine vekaleten atama yapıldı

Kayıp olan Interpol başkanın istifa etmesi üzerine yerine Güney Koreli Kim Yong Yang vekaleten başkan olarak atandı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 21:38
  1. Interpol
  2. Mıng Hongvey

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