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İNTERPA Konferansı Hindistan'da yapıldı

Başkanlığını Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak'ın yaptığı Uluslararası Polis Akademileri Birliğinin (INTERPA) 8. Konferansı, "Siber Güvenlik ve Siber Suçlar ile Mücadele" başlığıyla Gujarat eyaletinde düzenlendi - Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak:- "Terör örgütleri interneti radikalleşme, tehdit ve korku yayma politikaları için kullanıyorlar. Planlarını gizlice iletmek için de kullanıyorlar" - "Bu yıl siber güvenlik ve siber suçlarla mücadele konuları üzerine yoğunlaştık. Yıllar boyunca suçlular teknolojiyle donatılmaya ve desteklenmeye devam ettiler, bununla mücadelede emniyet kurumlarının daima bir adım önde olması kaçınılmaz bir gerçektir"

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:09
İNTERPA Konferansı Hindistan'da yapıldı

ANKARA (AA) - Başkanlığını Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak'ın yaptığı Uluslararası Polis Akademileri Birliğinin (INTERPA) 8. Konferansı "Siber Güvenlik ve Siber Suçlar ile Mücadele" başlığı altında Hindistan'ın Gujarat eyaletinde gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-13 Şubat tarihleri arasında, Gujarat Adli Bilimler Üniversitesinde düzenlenen konferansta, 35 farklı ülkeden 90 katılımcı yer aldı.

Bu yıl "Siber Güvenlik ve Siber Suçlar ile Mücadele" başlığı altında yapılan INTERPA 8. Konferansı'nda konuşan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, konferansın önemine işaret ederek, ülkeleri ve akademileri tek bir platformda bir araya getirdiklerini aktardı.

Siber dünyanın bölgesel sınırları olmadığından ülkelerin bu konuda birlikte harekete geçmesi gerektiğini belirten Çolak, şu değerlendirmede bulundu:

"2017'de Katar'da gerçekleştirdiğimiz konferans 'Radikalleşme ve Aşırıcılık ile Mücadelede Yeni Trendler' konu başlığındaydı. Bu yıl ise siber güvenlik ve siber suçlarla mücadele konuları üzerine yoğunlaştık. Yıllar boyunca suçlular teknolojiyle donatılmaya ve desteklenmeye devam ettiler, bununla mücadelede emniyet kurumlarının daima bir adım önde olması kaçınılmaz bir gerçektir."

Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün, tehlikeli projelerini devam ettirmek için polis ve yargı gibi çeşitli devlet kurumlarına sızma alanı olarak siber alanı ve interneti kullandıklarını da kaydeden Çolak, "Terör örgütleri interneti radikalleşme, tehdit ve korku yayma politikaları için kullanıyorlar. Planlarını gizlice iletmek için de kullanıyorlar." ifadesini kullandı.

Konferans, sunumlar, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:09
  1. "Siber Güvenlik ve Siber Suçlar ile Mücadele"
  2. Hindistan
  3. INTERPA
  4. Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak
  5. Uluslararası Polis Akademileri Birliği

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