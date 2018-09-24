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İnternetten tanışıp evine gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Rusya'nın Volgograd bölgesinde evine davet ettiği kadın ve çocuğunu döven sarhoş erkek, polislerin olay yerine gelmesiyle bu kez eline bıçak alıp ölüm tehditleri savurdu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:36
İnternetten tanışıp evine gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Rusya'nın güneyindeki Volgograd'da bir internet randevusu, kabusa dönüştü. 31 yaşındaki erkek, internet üzerinden tanıştığı kadını evine davet etti.

Cumartesi gecesi gerçekleşen buluşmada, kapıyı kilitleyen sarhoş erkek misafiri olan kadını ve altı yaşındaki çocuğunu dövdü.

Evden yükselen çığlıkları duyan komşuların polisi aramasıyla, ekipler olay yerine geldi.

Gumrak köyünde yaşayan adam, dövdüğü kadın ve çocuğu rehin aldı.

Elindeki bıçakla rehineleri öldürmekle tehdit eden erkek, polisle işbirliğine yanaşmadı.

Bunun üzerine, köye özel polis timleri çağrıldı. Pencereyi kırıp içeri giren SWAT ekibi, kadın ve çocuğu yaralı halde kurtardı.

Evinin bodrumuna kurduğu barikatla polisle mücadeleye devam eden sarhoş erkek, gözaltına alındı.

Yerel medya, mahkemeye çıkarılan saldırganın tutuklandığını, kadın ve çocuğun ise hastaneye kaldırıldığını bildiriyor. 31 yaşındaki kadının vücudunun bazı bölümlerinde bıçak yaraları bulunuyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 12:36
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