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“İnternetten kurbanlık alışverişlerine dikkat”

E-ticaret pazarının her geçen gün büyümesiyle birlikte yaşanan dolandırıcılık vak’alarının da arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2014 yılında 18,9 milyar TL olan e-ticaret pazar büyüklüğü, 2018’de yüzde 216 artışla 59,9 milyar TL’ye yükseldi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:19
“İnternetten kurbanlık alışverişlerine dikkat”

E-ticaret pazarının her geçen gün büyümesiyle birlikte yaşanan dolandırıcılık vak’alarının da arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2014 yılında 18,9 milyar TL olan e-ticaret pazar büyüklüğü, 2018’de yüzde 216 artışla 59,9 milyar TL’ye yükseldi. Pazardaki rekor büyüme, aynı zamanda dolandırıcılık faaliyetlerinin de artmasına neden oluyor. Son verilere göre ülkemizde nüfusun yüzde 67’si on-line alışveriş yapıyor. On-line alışverişler ise en çok bayramlarda ve özel günlerde artış gösteriyor. Başta giyim, kozmetik ve elektronik olmak üzere gıda, seyahat, hediyelik eşya ve hatta kurbanlık alımı dahil çeşitli mal ve hizmetler artık internet üzerinden alınıyor. Ancak on-line alışverişlerdeki bu artış birçok dolandırıcılık faaliyetini de beraberinde getiriyor” dedi.



“Kurban bayramı için internetten kurbanlık almak riskli”


Özellikle Kurban Bayramı arifesinde yapılan online alışverişlerde dolandırıcılık vak’alarına karşı vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçen yıl internet üzerinden kurbanlık alan vatandaşların bir kısmı maalesef mağduriyet yaşadı. Satın aldıkları kurban etlerinin büyükbaş yerine küçükbaş gelmesi ya da hisselerine düşen kilogram yerine daha az, daha yağlı et gönderilmesi gibi vak’alarla karşılaştılar. İnternetteki kurbanlık satışlarında başka bir hayvanın fotoğrafı konularak satışa çıkarılan kurbanlıkların sayısı oldukça fazla. Bu yüzden vatandaşlarımız kurbanlıklarını internet üzerinden değil kurban pazarına gidip görerek satın almalı. Hayvanın dişinin çıkıp çıkmadığına ve diğer fiziksel özelliklerine bakılarak sağlıklı olduğuna karar verilmeli. En önemlisi dini açıdan hayvan kurban olur mu olmaz mı ona bakılmalı. Aksi halde bayram sevabımızın üzerine dolandırıcı gölgesi düşebilir” şeklinde konuştu.



“İnternet alışverişinde güvenli ödeme siteleri tercih edilmeli”


Kurbanlık alışverişinin yanı sıra gıda, kozmetik, tekstil, hediyelik eşya gibi bayram alışverişlerinin de internetten yapıldığına dikkati çeken Palandöken, “Bayram öncesinde yaşanan alışveriş çılgınlığının dolandırıcılık vak’alarını artırmaması için çok dikkatli olunmalı. Öncelikle alışveriş yapılacak sitenin adres çubuğuna dikkat edilmeli. Sitelerin kurumsal olup olmadığı, gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediği araştırılmalı. Alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinin çalınmaması için 3D Secure güvenli ödeme sistemi olan internet siteleri tercih edilmeli. İnternet ortamındaki dolandırıcılığın önüne geçilmesi için bilinçlenme, farkındalık ve eğitim büyük bir önem taşıyor. Dolandırıcılık vak’alarının ve hak mağduriyetlerinin yaşanmaması için vatandaşlar internet alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:19
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