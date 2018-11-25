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1 milyon liralık vurgun! Sahte mezar yeri satan çete çökertildi

İnternet üzerinden hazırladıkları ilanlarla Türkiye'nin çeşitli illerinde sahte tapu ve sahte belgelerle mezar yeri satarak milyonluk vurgun yapan çete polisin operasyonuyla çökertildi.

25 Kasım 2018 Pazar 10:40
1 milyon liralık vurgun! Sahte mezar yeri satan çete çökertildi

Kocaeli'nde iç mimar B.A. (34) internet üzerinden mezar satışı için anlaştığı üç kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Bu arada başka mağdurlara da ulaşıldı.

Sabah’ın haberine göre çete üyelerinin; Bilecik, Bolu, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlendi. İddiaya göre 20-30 yıldır defin işlemi gerçekleşmeyen mezarları hedef seçen çetenin bir mezarı üç kişiye sattığı belirlendi.

1 milyon liralık vurgun!

Tuzağa düşürdükleri kişilerden 10'ar bin lira kapora alan dolandırıcılar bazı mezarları ise sahte tapularla 30 bin ila 150 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattı. Yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yapan çete üyelerinden R.A., Kocaeli'nde sahte mezar tapuları ve sahte evraklarla yakalandı. Firari iki şüpheli aranıyor.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 10:40
  1. Tekirdağ
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. Bursa
  5. Bolu
  6. Bilecik
  7. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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