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Konut Projeleri İnternetteki ev ilanlarıyla ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Konut Projeleri

İnternetteki ev ilanlarıyla ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

İnternete verilen gayrimenkul satış ve kiralama ilanlarına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunma yükümlülüğü getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 10:02:00 -
İnternetteki ev ilanlarıyla ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, internetteki gayrimenkul satış ve kiralama Ilan bilgilerinin bildirimine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, elektronik ticaret için aracılık hizmeti verenler, sosyal ağ siteleri ile Internet ortamındaki içerikler için yer sağlayanlar üzerinden verilen ilanlara ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunması zorunlu olacak.

TRT Haber'in haberine göre, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının teminine yönelik verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar, söz konusu ilanlara ilişkin aylık dönemler halinde Gelir İdaresine Başkanlığına bilgi verecek.

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