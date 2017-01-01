İnternette de ucuz konuta bakıyoruz

sahibinden.com sitesine yapılan ziyaretlerde satılık konut arayanlar, belli bir bütçe aralığında yoğunlaşıyor. 2017 yılında İstanbul genelinde internet üzerinden satılık konut arayanların yüzde 86’sı “Bütçem 350 bin liranın altında” derken, yüzde 14’ü 350 bin lira ve üzerindeki değerlerden satılan evlere baktı. Ankara ise yüzde 60 oranındaki kesim 150 bin liranın altındaki konutlarla ilgilenirken, İzmir’de 350 bin liradan düşük fiyatta konut arayanların oranı yüzde 82 düzeyinde seyretti. Antalya’da ise ev arayanların yüzde 57’si 150 bin liranın altında satılan konutlara baktı. Bu yıl ise diğer arama motorları dahil satılık konut ilanlarına bakanların bütçelerinde yüzde 15- 20’lik bir artış olduğunu söylemek mümkün. Borç ve harçla 500 bin liralık bir dairede oturmak isteyenlerin oranının yükseldiğini gözlemliyoruz.