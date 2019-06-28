0553 313 94 23

“İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı” semineri

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı” hakkında konferans verildi.

28 Haziran 2019 Cuma 11:25
“İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı” semineri

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı” hakkında konferans verildi.


“İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı” projesi kapsamındamerkez ve ilçelerdekiortaokul ve liselerde görev yapan 150 Bilişim Teknolojileri ve Rehber öğretmenine Erzurum Lisesi Konferans Salonunda Atatürk ÜniversitesiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Birimleri BölümüRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ndagörevliDoç. Dr. Adem Peker tarafından seminer verildi.


Düzenlenen seminerde; Günümüzde bilgi iletişim teknolojilerinin yaşantımızın vazgeçilmezi haline geldiğini, bu teknolojinin yaşamı olumlu ve olumsuz yönde etkilediği, internette çok fazla vakit geçirmenin ruh sağlığının bozulmasına yol açabildiğini, öğrencilerdeki ders başarısızlığı, öfke problemleri, yalnızlık, kişilerarası sorunların artmasının buna örnek teşkil ettiğini bu durumunözellikle gelişim çağındaki çocuklar için çok büyük riskler taşıdığını, bu risklerin en aza indirilmesi yada ortadan kaldırılmasının internetin bilinçli ve güvenlikullanımı ile gerçekleştirileceği konuları ele alındı.


Emniyet Müdürlüğünün organize ve koordinesiyle projeye katkı sağlayan Atatürk Üniversitesi ve Milli Eğitim müdürlüğümüzce yürütülen proje kapsamında; 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 46 lisede eğitim gören 6521 lise bir (dokuzuncu sınıf)öğrencisine ve 434 öğretmene Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli uzman bir personel tarafından ‘İnternetin Bilinçli Ve Güvenli Kullanımı’ konulusunum yapıldı.


Yapılan çalışmaların gençler üzerinde olumlu izler bırakabilmesi, oluşturulacak güven ortamı ve öğrencilerle iletişimin devam edebilmesi, fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak, öğrencilerin internette geçirecekleri süreleri spor yaparak geçirmeleri amacıyla seminerlere katılan okullarımızda kullanılmak üzere futbol, voleybol ve basketbol topu gibi hediyeler verildi.


Proje kapsamında Atatürk Üniversitesi Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Koordinatörlüğü Ofisince öğrencilerin interneti sağlıklı veya sağlıksız olarak kullanım düzeyini ölçmek için 20 okulda 400 öğrenciye Problemli İnternet Kullanım Ölçeği kullanılarak anket yapılmıştır. Ayrıca 2019 yılı içerisinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzce ilimiz merkezinde eğitim veren 104 ilk ve ortaokulda 16.304 öğrenci ile 944 öğretmen‘Öğrenciler İçin Temel Güvenlik Kuralları’ konularında bilgilendirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:25
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl’e 28 münhal kadro açıldı
    1. Bingöl’e 28 münhal kadro açıldı
    2. Emlak Bank kıymetli maden hesaplarıyla..
    3. AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü..
    4. Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız..
    5. Siyaset kulislerinde yeni iddia!..
    6. Malatya’da dini nikahlı eşini..
    7. Elektriğe zam
    8. Gençlerin minibüs üzerinde tehlikeli..
    9. Faaliyetler hız kazandı
    10. Muratpaşa’nın süper çocukları yüzde..
    11. 7500 yıllık tarihi Laodikya Antik..
    12. Ünlü otellerin şefleri, Hayata Sarıl..
    13. Uzman erbaşların eğitimi başarıyla..
    14. En iyi kirazı yetiştirenlere ödül
    15. G20 öncesi "liberalizm" tartışması
    16. Adalet Bakanlığına 12 bin 713 yeni..
    17. Kırkpınar’a Mehmetçikten ‘seyyar..
    18. Beşiktaş’tan Ekrem İmamoğlu’na yüzde..
    19. Çınarcık Kent Konseyi seçimleri yapıldı
    20. Oceania Para-Taekwondo Şampiyonu Özcan..
    21. Optisyen-gözlükçüler odalarının..
    22. Karabük’te ihracat ve ithalat..
    23. Bakan Selçuk, Aksaray'da öğretmenlerle..
    24. Yatırımcılar, birikimlerini katılım..
    25. NATO Askeri Komite Deniz..
    26. KOSGEB desteğiyle açtığı iş yeriyle..
    27. Muhtarlara kaçak göçmen uyarısı
    28. Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki..
    29. Gürün tarihi bilimsel olarak ele alındı
    30. Yalova zabıtasından gıda denetimi
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!