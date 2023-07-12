İnterneti veya hattı Türk Telekom olan vatandaşlara uyarı

Türk Telekom hat sahipleri için önemli bir gelişme yaşandı. Türk Telekom internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile KDV oranları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

07.07.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, %18 olan Katma Değer Vergisi (KDV) oranı 10.07.2023 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde %20 olarak değiştirilmiş olup, ilgili düzenleme ürün ve hizmetlerimizin fiyatlarıyla ilişkilendirilecektir.​​​​​

Dolar düştü, Altın ve Euro yükseldi! 12 Temmuz Çarşamba Piyasalarda dengeler ŞAŞTI: 2660 TL'yi aştı ve...

Ekonomi para piyasalarında bugün 12 Temmuz Çarşamba günü anlık olarak bakıldığında piyasaların alt üst olduğu görüldü. Dolarda uzun bir aradan sonra düşüş yaşanırken Euro ve Altındaki yükseliş trendi devam ediyor. İşte son veriler...

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Dün doların 26, 60 TL'ye çıkmasının ardından bugün gerileme göstermesi yatırımcıları ve tüm ülkeyi etkilemeye başlayabilir. Düşüşün kalıcı olup olmayacağı bilinmese de diğer yatırım araçlarını etkilemesi kaçınılmaz oldu.