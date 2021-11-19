'İnternete alışan çocukları koparmak çok zordur'

Teknolojilerin pek çok faydalı tarafları olduğu kadar bazen de faydasından çok zararları olur. İşte hepimizin bildiği gibi internet, akıllı cep telefonları ve internet tabletlerin insanlara, ülkemize faydalı olduğu gözükse de ileriki yıllarda ülkemize ve belki de bütün dünyaya gelecek büyük bir felaketin ayak sesleri olabilir.

Çünkü bütün evlerde, çoluk çocuk, bilhassa genç kızlarımız, kadınlarımız yaşlısı, genci, herkesin bir telefonu var. Yolda telefon, parkta telefon, otobüste, minibüste, yatarken, kalkarken telefon ve evlerimizde. Çocuklarımız sessiz kalsın, şımarmasınlar diye diye ellerine akıllı cep telefonu veya tablet verdik. Fakat çocuklarımızı giderek maalesef internetlere, telefonlara müptela ettik.

Tabii böylece pek çok çocuğumuzun beyinlerini de zamanla darmadağın ettik. Bilhassa genç kızlarımızın ellerinden düşmeyen o akıllı denen telefonları hiç ilerisini düşünmeden alıp ellerine birer telefon verdik. Verdik de ne oldu, evet o telefonlar, internetler faydalı olsa bile bazen faydasından çok zararları olduğunu gördük. Aynen şarap gibi, şarabın da faydası vardır. Fakat zararı, faydasından daha çok olduğu için sarhoş edici bütün içkileri yüce Allah bütün insanlara haram kılmıştır.

Bu durumda insanlar ben hocayım, ben hacıyım diye hiç kendilerine güvenmesinler. Şeytanlaşmak istemiyorsan, şeytanların yanına gitme. Akıllı insan şeytanların nerede olacağını şeytanlardan daha iyi bilir. Çünkü akıllı insanlar bu dünyanın oyun ve eğlence olmadığını çok iyi bilirler.

Ve yine iyi bilirler ki bir insan akıl bari yaşından itibaren şeytan ve nefis ile her an bir imtihan savaşı içindedirler ve yine çok iyi bilinmeli ki insan 90 yaşında bile olsa herkesin nefsi daima 18 yaşlarındadır. Çünkü nefisler insanlara bir imtihan vesilesi olarak yaratılmıştır.

Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir büyük savaştan dönerken ashabına şöyle söyler. Evet bu büyük savaşı kazandık fakat hiç unutmayalım ki esas büyük savaş memleketimize döndüğümüzde başlayacak. Çünkü her an hepimiz şeytan ve nefislerimizle ölünceye kadar büyük bir savaşın içinde olacağız.

İşte görüyoruz. 15-20 seneden beri bu internetler ve akıllı cep telefonları bir büyük imtihan vesilesi sayılabilirler. Bu akıllı cep telefonları faydalarından çok zararları vardır. Bilindiği gibi internet, akıllı telefonlarda hayadan, edepten öyle uzak görüntüler var ki insanlar o çirkin görüntüleri birkaç sefer gördüklerinde beyinlerde aynen gördüklerini kendisinde uygulamak ister.

Bu bakımdan, bu akıllı telefonlar zamanla bazı insanlarımızın akıllarını başlarından alabilir. Biz öncelikle çocuklarımızı büyütürken tabletlerle, telefonlarla değil de çocukların eskiden oynadıkları oyuncaklarla, masallarla büyütüp yetiştirebilsek anne babasına ve herkese saygılı terbiyeli, din için, vatan için birer hayırlı çocuklar yetiştirmiş oluruz.

Gelip geçmiş bu dünyada isim yapmış pek çok dahi, ilim bilim adamı yetiştiğine göre o zaman sanki akıllı cep telefonları internetler mi varmış? Bugün zamanımızda görülmüştür ki pek çok insanımız maalesef şeytanların çok olduğu internetlere, telefonlara gelen kötü mesajlara aldanarak küçük yaşta evden kaçan kızlar yine telefonlarla kurulan arkadaşlıklar, yapılan yanlış evlilikler ve başkalarından gelen kötü mesajlar yüzünden boşanmalar, kavgalar ve birçok işlenmiş kadın cinayetleri yine internetle, telefonla pek çok dolandırıcılık olayların pek çoğu hep internet ve telefonlar sayesinde olmuştur. Fakat maalesef görülmüştür ki telefonlara, internetlere alışan çocukları artık telefonlardan, internetlerden koparmak çok zordur. Her kötü alışkanlık birle başlar sonra devam eder gider.