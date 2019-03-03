İnternet Yardım Merkezi, kullanıcıların sorunlarını çözüme kavuşturuyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi çatısı altında faaliyet gösteren İnternet Yardım Merkezi internet kullanıcılarının internet kaynaklı problemlerine hızlı ve etkin çözümler, birçok konuda sorularına cevaplar üreterek internet kullanıcılarına yardımcı oluyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi çatısı altında faaliyet gösteren İnternet Yardım Merkezi ile kullanıcıların internet kaynaklı problemlerine çözüm üretilmesi, problemle ilgili doğru kanala yönlendirilmesi ve çözümünü bulamadıkları konularda soru ve sorunlarını yardım formu aracılığıyla hızlı bir şekilde İnternet Yardım Merkezine iletebilmeleri sağlanıyor.

İnternet Yardım Merkezinin çözümler sunduğu konular arasında; İnternette Yasa Dışı İçerikler, İnternet ve Mahremiyet, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İnternet ve Sağlık, Sosyal Ağ Platformları, Güvenli İnternet Hizmeti, Çevrim içi Oyunlar, Siber Zorbalık konuları yer alıyor. Bu konularda kullanıcılara; karşılaştıkları problemlere çözümler üretmek veya yardım alabilecekleri en uygun adrese yönlendirmek, İnternet Yardım Merkezinde çözümünü bulamadıkları konularda soru ve sorunlarını yardım formu aracılığıyla iletebilmelerini sağlamak, internet ve teknoloji konusunda bilinçli ve güvenli internet kullanımına ilişkin farkındalıklarını artırmak suretiyle yardımcı olunuyor.

Bilgi ve yardım alınabilecek 8 önemli konu

İnternet Yardım Merkezi sayfasında bulunan İnternet ve Bilgi Güvenliği başlığı altında, kullanıcılar, internette temel güvenlik ve gizlilik ayarlarından virüsler ve şüpheli e-postalara, internet bankacılığından internetten alışverişte güvenliğe, internet ve bilgi güvenliği için çocuklara ve gençlere tavsiyelere kadar birçok önemli bilgiye ulaşabiliyor.

İnternette özel hayatın gizliliğinin ve kişilik hakkının ihlali halinde yapılması gerekenlere dair soruların cevapları ile itibar zedeleyici haber ve bilgi paylaşımı, kişisel bilgilerin izin dışı kullanımı ve benzeri konular hakkında internet ve mahremiyet başlığından yardım alınabiliyor.

İnternet ve Sağlık başlığı altında, internet ortamında yaşanabilecek her türlü fizyolojik, psikolojik ve psikososyal sorunlarla ilgili bilgiler ile çocuklarda internet bağımlılığını önlemek ve çocuklara sağlıklı internet kullanmaları için verilebilecek tavsiyeler yer alıyor. Özellikle çocukların bağımlısı olduğu çevrim içi oyunlarla ilgili zaman kontrolü, ailelerin bu konuda çocuklarına nasıl yaklaşması gerektiği, çevrim içi oyunlarda karşılaşılan zararlı içerikler, oyun bağımlılığı ve dijital oyunların özellikle çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri gibi konularda çevrim içi oyunlar sayfasından yardım alınabiliyor.

İnternet Yardım Merkezi sayfasında çağın sorunu haline gelen siber zorbalık konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik önemli bilgi ve çözümler yer alıyor. Siber zorbalıktan korunmanın ipuçları, siber zorbalık ile nasıl mücadele edileceğine dair bilgiler ebeveynlere, öğretmenlere ve gençlere yönelik dijital kitapçık ve broşürlerle anlatılıyor.

Günümüzde yoğun bir şekilde kullanılan sosyal medya platformlarında yaşanan; sosyal medya hesaplarının çalınması, sosyal medya üzerinden hakarete uğrama, kişisel bilgilerin izinsiz paylaşımı ve benzeri sorunlar ile sosyal medyada şikayet süreçlerine ilişkin detaylı bilgiler bilgilendirici videolar eşliğinde İnternet Yardım Merkezi sayfasında yer alıyor.

Kullanıcılar, internete yasa dışı içerikler başlığı ile intihara yönlendiren siteler, uyuşturucu ve uyarıcı madde satan ve bunlara yönlendiren web sayfaları, müstehcen içerikler, şiddet içeren video ve görseller, çocukların cinsel istismarı, terör propagandası, sağlığı tehdit edici ürünler satan web siteler ve benzeri ile karşılaştıklarında ne yapacakları ve nereye şikayet edecekleri konularda yardım alabiliyor.

Özellikle gençleri ve çocukları internetin zararlarından korumaya yönelik hayati öneme sahip Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin bu hizmeti kimlerin kullanabileceği, ücretli olup olmadığı, nasıl geçiş yapıldığı, çocuk ve aile profilinin detaylarına ilişkin önemli bilgiler İnternet Yardım Merkezi sayfasında yer alıyor. İnternet kullanıcıları istediği konuda bilgiyi İnternet Yardım Merkezindeki hiçbir sayfada bulamazsa bunun için hazırlanmış ‘Yardım Formu’nu doldurmaları yeterli oluyor. Yardım formunu doldurarak internette karşılaştığı problemi/soruyu İnternet Yardım Merkezine ileten kullanıcılara sorunlarının çözümüne dair en kısa sürede geri dönüş sağlanıyor.