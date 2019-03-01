İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

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