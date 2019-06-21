0553 313 94 23

İnternet üzerinden 400 bin TL dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı

Kurdukları internet sitesi ile oto yedek parça sattıklarını söyleyerek vatandaşların yaklaşık 400 bin TL dolandırdığı öne sürülen 7 kişi polis operasyonu ile yakalandı.

21 Haziran 2019 Cuma 12:09
İnternet üzerinden 400 bin TL dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı

Kurdukları internet sitesi ile oto yedek parça sattıklarını söyleyerek vatandaşların yaklaşık 400 bin TL dolandırdığı öne sürülen 7 kişi polis operasyonu ile yakalandı. Olayla ilgili 1 kişinin arama çalışmaları ise devam ederken, adliyeye sevk edilen şahısların tamamı tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Denizli’de internet sitesi aracılığıyla aldıkları oto yedek parçası üzerinden 12 bin 500 TL dolandırıldıklarını söyleyen bir şahıs şikayetçi olunca Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerden şahısların internet sitesi üzerinden sadece iki aylık sürede vatandaşları yaklaşık 400 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen polis ekipleri birçok farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda biri kadın olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda 3 bin 500 TL nakit para ile birlikte bilgisayar hard disk, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, kredi kartları ile sim kart ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve isimlerinin M.A., A.R.K., R.K., A.A., T.K., İ.K. ve S.Ş. olduğu belirtilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da minibüsle tur midibüsü çarpıştı: 9 yaralı
    1. Antalya'da minibüsle tur midibüsü..
    2. Uyuşturucu satarken değil,..
    3. Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
    4. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
    5. Alaşehir Belediyesinin jeotermal..
    6. Adıyaman’da taşımacılığın böylesi
    7. Yardıma muhtaçların yüzü güldü
    8. Başkan Çoban: "Tüm sözleşmeli..
    9. Skytrax’tan TAV “primeclass”a ödül
    10. Demir'den S-400 açıklaması
    11. DERLEME - Araklı'daki sel
    12. Sisi Mursi'nin mezarını sadece..
    13. Hırsızlık zanlısı güven timlerine..
    14. Burak Yılmaz'dan flaş transfer kararı!
    15. Bakan Çavuşoğlu: “Bölgedeki gerginlik..
    16. Alaplı -Akçakoca karayolunda çamur seli
    17. Atletizm Milli Takımı, Erzurum’da kamp..
    18. Akdeniz Üniversitesi ve Sun Express..
    19. Rızk artıran ve fakirliğe düşmekten..
    20. Silah kaçakçılarına operasyon: 5..
    21. Yeşeren Çınarlar Halfeti gezisinde
    22. Kepez’in ulaşım ağı genişliyor
    23. Çelik testi için 30’dan fazla ülke..
    24. Ahırı spor salonuna çevirip, plastik..
    25. Atları alınan fayton sahiplerinin..
    26. Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
    27. Giresun’da 6 mahallede, 15 saat su..
    28. Kiri su arıtmaya her hafta bakım
    29. Fransa’da 5.1 büyüklüğünde deprem
    30. Rektör Taş, Başkan Şahin ile bir araya..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj