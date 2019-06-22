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İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik yayın yasakları, saat 18.00'den itibaren başlayacağından, bu saatten sonraki seçime ilişkin siyasi

22 Haziran 2019 Cumartesi 18:02
İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik yayın yasakları, saat 18.00'den itibaren başlayacağından, bu saatten sonraki seçime ilişkin siyasi
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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 18:02
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