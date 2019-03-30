0553 313 94 23

İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı uyarınca, seçimlere yönelik yayın yasakları saat 18.00'den itibaren başlayacağından, bundan sonraki seçime ilişkin siyasi haberlerimiz ve sandıklar açılmaya başlandıktan itibar

30 Mart 2019 Cumartesi 18:01
İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı uyarınca, seçimlere yönelik yayın yasakları saat 18.00'den itibaren başlayacağından, bundan sonraki seçime ilişkin siyasi haberlerimiz ve sandıklar açılmaya başlandıktan itibar

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 18:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya’da Türk kökenli siyasetçi SPD eyalet teşkilatı başkanlığına seçildi
    1. Almanya’da Türk kökenli siyasetçi SPD..
    2. Yenişehir yerel seçim 2019 sonuçları |..
    3. Patenle kayan gencin ayağı otobüsün..
    4. İspanyol aşırı sağına karşı..
    5. Kayapınar yerel seçi sonuçları 2019 |..
    6. Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    7. Balıkesirli gençler plajları yaza..
    8. Çorum’da 397 bin 233 seçmen oy..
    9. Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına..
    10. KKTC'de korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
    11. Bağlar yerel seçi sonuçları 2019..
    12. KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek
    13. AK Parti'nin Bağcılar mitingi
    14. Idai Kasırgası'nda ağır bilanço: 746..
    15. Basketbolda maçın ardından
    16. Hakkari'de 25 kilo eroin ele geçirildi
    17. Nakliye komisyoncusu, tartıştığı..
    18. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
    19. YTB destekli "Köprü Akademi" Projesi
    20. Kayıp market işletmecisi ormanda ölü..
    21. Yüksekova’da mezra yoluna çığ düştü
    22. Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisine..
    23. Türkiye sandık başına gidiyor
    24. Ordu Valisi'nden 'terör saldırısı'..
    25. Vali aracını durdurup yoldaki..
    26. 45 günlük Zeynep bebek zatürreden öldü
    27. Seçim yasakları başladı
    28. Sarıçam yerel seçim sonuçları 2019 |..
    29. Futbol: Hazırlık maçı
    30. Trabzonspor, Novak’ın sağlık durumuyla..
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'