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İnternet Oscarı Webby ödüllerini kazananlar açıklandı

İnternetin Oscar ödülleri olarak bilinen 23. Webby Ödülleri’nin 2019 kazananları belli oldu- Ödülleri kazananlar arasında Amerikalı Müslüman komedyen Hasan Minhaj, aktör Will Smith, NASA gibi isim ve kuruluşlar bulunuyor

23 Nisan 2019 Salı 19:25
İnternet Oscarı Webby ödüllerini kazananlar açıklandı

NEW YORK (AA) - İnternetin Oscar ödülleri olarak bilinen Webby Ödülleri’nin 2019 kazananları belli oldu.

Ödülleri belirleyen Uluslararası Dijital Sanatlar ve Bilim Akademisi (IADAS) kazananları internet sitesinden duyurdu.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve 529 alanda verilen Webby Ödülleri'ni kazananlar arasında, "The Jump" etkinliği ve canlı yayın videosuyla aktör Will Smith, en iyi "sosyal varlık gösterme" alanında da NASA öne çıktı.

Disney ise değişik kategorilerde toplam 32 ödülle en fazla Webby ödülü kazanan Yılın Webby Medya Şirketi seçildi.

Amerikalı Müslüman komedyen Hasan Minhaj da Netflix’te yayımlanan “Vatanseverlik Yasası” (Patriot Act) programından dolayı "özel başarı" ödülüne layık görüldü.

Minhaj’in programı, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve Yemen'deki iç savaşa yönelik eleştirileri nedeniyle Suudi Arabistan'da sansürlenmiş ve uluslararası medyada haber olmuştu.

Webby ödülleri, internet sayfası, video, reklam/media, aplikasyon, sosyal medya, podcast, internet oyunları olmak üzere 7 kategoride veriliyor.

1996 yılından bu yana düzenlenen ve içinde 2 binden fazla seçici üyenin bulunduğu IADAS tarafından belirlenen Webby Ödülleri yarışmasına bu yıl 70 ülkeden 13 binden fazla katılım olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 19:25
  1. Hasan Minhaj
  2. Webby Ödülleri

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