İnternet kullanımına ebru engeli

Gençlik ve Spor Bakanlığınca “Hayatında Ebru Sanatı Olsun Hayatın İnternet Olmasın” projesi kapsamında TILSIM Uluslararası Sanat Derneği tarafından Trabzon’da gençlere yönelik ebru sanatı kursu açıldı.

Proje koordinatörlüğünü TILSIM Uluslararası Sanat Derneği Başkanı Songül Kartal’ün yürüttüğü ve yaklaşık 7 aydır devam eden kursa 20 kadar kursiyer katılıyor. Dernek Başkanı ve icazetli ebru sanatçısı Songül Kartal, amaçlarının ebru sanatına katkıda bulunmak olduğunu belirterek, “Projemizin amacı 7 aylık. Bu süreçte kursiyerlerimize ebru sanatı eğitimi vererek, eğitim süresince el becerilerini ortaya çıkararak,telefon ve internet kullanımını eğitim saatlerinde önlemek. Ebru sanatında usta-çırak ilişkisi çok önemli. Derneğimiz, küçükte olsa Türk İslam sanatı ve ebru sanatına katkıda bulunmak. Son yıllarda hızla gelişen teknolojiyle küçülen dünyanın gündelik popüler kültürle gençleri olumsuz etkilediğini gördük. Tehlikenin çok ciddi boyutlara ulaştığının farkında olduğumuz bir dünyada gençlerimize ata sanatımızı öğretip, bu sanatı yapabileceklerini göstermeyi planladık. Derneğimiz TILSIM’ın Gençlik ve Spor Bakanlığına yazdığı proje kabul görüp, projemiz Ocak ayından beri yürütülüyor” dedi.

Projede hedef grubun 13-19 yaş arası olduğunu kaydeden Kartal, “Proje hedef grubunda yer alan 13-29 yaş aralığındaki sosyal medya ve internet bağımlılığı yüzünden sosyal hayata adapte olamayan gençler.Sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kültür sanat faaliyetlerine katılımlarının sağlanması, onların kendi yetenek ve becerilerini keşfetmelerine vesile olunmuştur. Ebru sanatı yoluyla sanata olan ilgileri arttırılarak, bu sanat yolunda ilerlemeleri için destek verilmiştir” diye konuştu.