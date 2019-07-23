İnternet kafedeki hırsızlık kameralarda

Eskişehir’de bir internet kafede müşteri olarak bulunan şahsın cüzdanında bulunan paraların, hemen yan masadaki başka bir müşteri tarafından çalındığı anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Alınan bilgiye göre olay, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir internet kafede yaşandı. Eskişehir’de 23 yaşındaki Furkan Doğan isimli bir genç, arkadaşlarıyla oyun oynamak için bir internet kafeye gitti. Bir süre burada zaman geçiren Doğan, bir süreliğine dışarı çıktı. Bu esnada hemen yan masasında oturan ve kimliği belirlenemeyen başka bir şahıs, Doğan ve arkadaşlarının oturduğu masaların üzerinde duran eşyaları karıştırmaya başladı. Etrafa da göz gezdiren şahıs, 23 yaşındaki Furkan Doğan’ın cüzdanında bulunan 500 liranın 200 lirasını aldı. Hırsız, bir süre sonra internet kafeden çıkarken dükkanın önünde sohbet eden arkadaş grubuna da ’iyi akşamlar’ diledi.

İşi bittikten sonra oyuna devam etmek için masaya dönen Doğan, cüzdanının bıraktığı gibi durmadığını anladı. Cüzdanını kontrol eden Doğan, parasının eksik olduğunu fark ederken hemen işletme sahibinin yanına gitti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve yaşanan olayı gören işletme sahibi Burak Üçkaya da polis ekiplerini arayarak durumu iletti.

İnternet kafeye gelen polis ekipleri hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.