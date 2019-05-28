İnternet gazetecileri iftarda buluştu

Afyonkarahisar İnternet Gazetecileri Derneği, üyelerini düzenlediği iftar yemeğinden ber araya getirdi.

Belediye sosyal tesislerindeki iftar yemeği sonrasında kısa bir açıklama yapan Afyonkarahisar İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Ahmet Uçmak; “İnternet Gazetecileri olarak, afyonkarahisarda görev yapan kardeşlerimizle bu gün iftar programında bir araya geldik. Bizleri kırmayarak, uzaktan ve yakından programımıza teşrif eden camiamıza teşekkür ediyorum.

Amacımız Mübarek Ramazan ayının hazzından ve maneviyatından bir nebze de olsa birlik beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde aynı ortamı paylaşmaktı. Herkese teşekkür eder saygılarımı sunarım “ İfadelerine yer verdi.

Programa Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Başkanı Şerife Münire Burcu, Afyonkarahisar İnternet Habercileri Derneği Başkanı İsmail Ögeday, İnternet Gazetecileri Dernek üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Program çakışması nedeni ile, programa sonradan katılan Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ve Ege Gazetecileri Konfederasyonu Başkanı Mehmet Abdioğulları, Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı da Uçmak’a teşekkür etti. Program gecenin ilerleyen saatlerine kadar sohbet havasında devam etti.