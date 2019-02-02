0553 313 94 23

İnternet dolandırıcılarının yeni hedefi hayvanseverler

İnternette kendilerini veteriner olarak tanıtan ve dijital ortamda hazırladıkları sahte belgelerle güven kazanan dolandırıcılar, cins kedi ve köpek sahiplendirme bahanesiyle vatandaşlardan para talep ediyor

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:26
İnternet dolandırıcılarının yeni hedefi hayvanseverler

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dijital ortamda hazırladıkları sahte belgelerle internette kendilerini veteriner olarak tanıtan dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

İnternette, hayvanların sahiplendirildiği izleniminin verildiği sitelerde, kendilerini veteriner olarak tanıtan dolandırıcılar, evcil hayvan sahiplendirme bahanesiyle çeşitli masraflar için vatandaşların parasını aldıktan sonra ortadan kayboluyor.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok mağdurun birliği aradığını, internette kendilerini veteriner olarak tanıtan kişiler tarafından cins kedi köpek sahiplendirme bahanesiyle dolandırıldığını anlattığını belirtti.

Dolandırıcıların, dijital ortamda hazırladıkları "veteriner hekim diploması" ve "hayvan hastanesi ruhsatı" gibi sahte belgelerle vatandaşların güvenini kazandığını aktaran Eroğlu, bu kişilerin veteriner hekimlikle hiçbir ilgilerinin bulunmadığını kaydetti.

Eroğlu, dolandırıcıların, evcil hayvan göndermeden önce, vatandaşlardan, ısrarla banka hesaplarına para yatırmalarını istediğine değinerek, "Bu kişiler, eğer vatandaş, evcil hayvanı görmeyi talep ederse, buluşmaktan kaçıyor. Hayvanı evlerine gönderebileceklerini söyleyerek, satış bedeli ve taşıma ücretinin banka hesaplarına yatırılmasını talep ediyor. Para hesaba yatırıldıktan sonra da bu kişilere bir daha ulaşılamıyor." diye konuştu.

Hayvanseverlerin bu tür mağduriyetler yaşamamaları için dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Hayvan sahiplenmek isteyenler, internette tanımadıkları kişilerin hesabına para yatırmasın. Bunun yerine barınaklardan hayvan sahiplensinler ya da ruhsatı olan satış yerlerinden alsınlar. Sağlık karnesi düzenlenmiş hayvanları sahiplenmek veya satın almak, en uygun hayvan sahibi olma yöntemidir." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, veterinerlik mesleğini kirli işlerine alet eden dolandırıcılar hakkında her türlü yasal işleme başvurduklarını belirterek, bu kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 10:26
  1. dolandırıcılık
  2. evcil hayvan
  3. hayvan sahiplendirme
  4. internet dolandırıcılığı
  5. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Eroğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK güdümündeki HDP ile CHP’yi birleştiren nedir, gaye nedir? Yukarıda, tabanda demiyorum, İzmirlilerin de buna itiraz ettiğini görüyorum. İdeolojik birliktelik mi günlük çıkar mı yoksa bugüne kadar terörle ve diğer gir
    1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    2. Çiğköfteci 'Çocuk Adam' gitar çalan..
    3. ABD'nin kararı sonrası Putin'den karşı..
    4. Necati Şaşmaz'ın eşinden çarpıcı..
    5. Vodafone, yeni bir dijital platform..
    6. CHP'liler isyan etti! Harekete geçtiler
    7. Kirli ittifak deşifre oldu! HDP'den..
    8. Teröristler, cenazelerde şov yapmaya..
    9. Türkiye Kupası çeyrek final maçları..
    10. "Seri galibiyetlere ihtiyacımız var"
    11. Çıplak gezen adamı gören zabıta..
    12. Vakıf Katılım, Kayseri Şeker’e kalkan..
    13. Bataryası şişen cep telefonu bomba..
    14. Terör devleti haddini iyice aştı!..
    15. İstanbul’da asgari ücret için yeni öneri
    16. Galatasaraylı Mitroglou'yu yıkan haber
    17. Tokat'ta sitenin istinat duvarı çöktü
    18. Fiat 500’den satış rekoru
    19. Ocak ayının şampiyonu Galatasaray oldu
    20. 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday