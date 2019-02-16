İnternet dolandırıcılarına operasyon

Mersin’de açtıkları sahte hesaplarla internet üzerinden kampanyalar düzenleyip vatandaşları bankadan arıyormuş gibi ’0850’ ile başlayan numaralardan arayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla MücadeleŞube Müdürlüğü ekipleri, açtıkları sahte hesaplarla vatandaşları internet üzerindendolandırdıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin,Adana, Mersin ve Tarsus ilçesinde elde ettikleri banka hesaplarını ofis olarakkullandıkları bir evde topladıklarını ve faaliyetlerini de bu evden yönettiklerini belirleyenpolis, sabahın erken saatlerinde Özel Hareket Şubesi ekiplerinin desteğinde operasyondüzenledi. Operasyonda, F.G, D.Y, İ.K, S.K ve M.U yakalanarak gözaltına alınırken,evde yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 3 adet hafıza kartı, biradet ’call center’ olarak kullanılan mikrofonlu kulaklık ile çok sayıda banka ve sim kartıele geçirildi. Şüphelilerden M.U’nun 13 suçtan arandığı, ayrıca cezaevi firarisi olduğutespit edilirken, zanlının ülke genelinde phishing (oltalama) yöntemi ile bir çok kişininhesabındaki paraları kendi hesabına aktardığı belirlendi.

Zanlıların, açtıkları sahte hesaplarla internet üzerinden ’çekiliş ve kredi’ kampanyasıgibi kampanyalar düzenleyip vatandaşları bankadan arıyormuş gibi ’0850’ ile başlayannumaralardan arayarak dolandırdıkları ileri sürüldü.

’Nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U ve D.Ytutuklanırken, iki kişi adli kontrol kapsamında, yaşı küçük bir kişi de ifadesi alındıktansonra serbest bırakıldı.