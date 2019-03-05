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"İnternet araba alayım" dedi, dolandırıcıların oyununa geldi

Eskişehir’de bir vatandaş, internette ilanını gördüğü aracı satın almak isterken dolandırıldı.

05 Mart 2019 Salı 14:21
"İnternet araba alayım" dedi, dolandırıcıların oyununa geldi

Eskişehir’de bir vatandaş, internette ilanını gördüğü aracı satın almak isterken dolandırıldı.

 

Batıkent mahallesi Ertürkoğlu sokakta yaşayan E.U., bir alışveriş sitesinde gezinirken satılık bir araç ilanı gördü. İlanda belirtilen telefonu arayan vatandaş, araç satışı için 49 bin 250 TL’ ye anlaştı. Vatandaş, şahsın belirtiği banka hesabına ilk önce 500 TL, daha sonra şüphelinin ‘banka borcum var, araç satışı için 600 TL daha gönder’ demesi üzerine 600 TL daha gönderdi. İsmini V.Ç. olarak bildiren şüphelinin parayı gönderdikten sonra kendisini engellediğini gören vatandaş, polise başvurup dolandırıldığını belirterek şikâyetçi oldu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:21
  1. Eskişehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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