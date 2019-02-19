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’İnterland’ ile çocuklara nasıl ’İnternot’ olacakları anlatıldı

Dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan ’İnterland’ ile çocuklara nasıl ’İnternot’ olacakları anlatıldı.

19 Şubat 2019 Salı 15:16
’İnterland’ ile çocuklara nasıl ’İnternot’ olacakları anlatıldı

Dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan ’İnterland’ ile çocuklara nasıl ’İnternot’ olacakları anlatıldı.


Google Türkiye’nin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun işbirliği ile hayata geçirdiği “Internot Olmaya Var mısın?” platformunun Samsun buluşması Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde(AVM) gerçekleşti.


Çocukların internetin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilmek için karşılaştıkları çeşitli olay ve durumlarda bilinçli kararlar vermelerinin büyük önem taşıdığına inancıyla yola çıkan Google Türkiye’nin ülke genelinde ikincisini Samsun’da gerçekleştirdiği etkinlik, 2 gün boyunca AVM ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.


Dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan ’İnterland’ ile çocuklara nasıl ’İnternot’ olacakları anlatıldı. Etkinliğe katılanlar, hem dijital dünyanın derinliklerine indiler, hem de hoşça vakit geçirme imkanı buldular.



Diyalog köprüsü


Çocukların çevrimiçi dünyayı güvenle keşfedebilmeleri ve kabiliyetlerini geliştirmelerine yönelik ’İnternot Olmaya Var Mısın?’ projesi ile dijital çağda doğan 6-12 yaş grubu çocukların yanı sıra, ailelerine ve öğretmenlerine ulaşılarak, nesiller arasında var olan dijital diyaloğun güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:16
  1. doğa

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