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İntepe Projesi’nde kura çekimi yapıldı

50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Çanakkale Merkez İntepe Projesinde hak sahiplerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimi İçdaş Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

23 Temmuz 2019 Salı 17:28
İntepe Projesi’nde kura çekimi yapıldı

50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Çanakkale Merkez İntepe Projesinde hak sahiplerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimi İçdaş Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.


Proje kapsamında yapılacak olan konutlar, yatay mimari ile Çanakkale’nin şehir planlamasına uygun bir şekilde inşa edilecek. 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak olan konutlar için bugün gerçekleştirilen kura çekimi sebebiyle çok sayıda vatandaş İçdaş Kongre Merkezine akın etti. Çanakkale 1. Noterliği gözetiminde yapılan kura çekimi sırasında büyük bir heyecan yaşanırken, konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların büyük sevinç yaşadıkları görüldü.


Öte yandan kura çekimi öncesi yapılan bilgilendirmede, konutlar için başvuru sayısı bin 915 olarak açıklandı. 86 adet 2+1 konut için bin 192 geçerli başvuru yapıldı. 4 adet şehit ailesi başvurusu ise kontenjan gereği direk hak sahibi oldu. 83 adet engelli kategori başvuru kontenjanı yüzde 5 olurken kendi aralarında 4 asil belirlendi, kalanlar ise diğer grupla birleştirilip kendilerine 2. bir şans verildi. 398 adet emekli kategori kontenjanı ise yüzde 25 olarak belirlendi. Kendi aralarında 22 asil belirlenen bu grupta kalan başvurular ise kura dışı kaldı. Geriye kalan 707 başvuru ise engelli kategorisinden gelen başvurular ile birleştirilerek kalan 56 konut için kura çekimi yapıldı ve 2+1 konut kurası sona erdi.


85 adet 3+1 konuta ise 723 başvuru yapıldı. Bu kurada 9 adet şehit ailesi, kontenjan gereği direk hak sahibi oldu. 42 adet engelli kategorisi başvuru kontenjanı yüzde 5 olarak açıklandı. Bu grupta öncelikle 4 asil üye belirlendi. Kalanlara ise 2+1 konutlardaki kura çekiminde olduğu gibi diğer grupla birleştirilerek, 2. bir şans verildi. 135 adet emekli kategori başvuru kontenjanı ise yüzde 25 olarak açıklandı. Bu grupta da 22 adet asil üye belirlendi. Geri kalanlar ise kura dışı kaldı. 3+1 konutlarda geriye kalan 537 başvuru engelli kategorisinden gelen başvurularla birleştirildi ve kalan 50 konut için de kura çekimi yapılarak program sonlandırıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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