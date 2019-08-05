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İnstagramın en sevilen ailesi: Gizem-Arda zor çifti

Gizem Zor, Amerika’da çocuk gelişimi üzerine üniversiteyi bitirmiş.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:26
İnstagramın en sevilen ailesi: Gizem-Arda zor çifti

Gizem Zor, Amerika’da çocuk gelişimi üzerine üniversiteyi bitirmiş. Asıl mesleği anaokulu öğretmenliği. Kocası Arda Zor ile birlikte Kapadokya’da Rox Cappadocia adında butik bir otel işletiyorlar.


Önceleri yakın çevrem beni takip ediyordu. Kızımız Alya doğduktan sonra bizi takip edenler ve aile hayatımızı sevenler oldukça artmaya başladı” diyor. Çift seyahat etmeyi çok seviyor. 1.5 ve 3,5 yaşlarındaki kızları da onlara uyum sağlıyor. Paylaştıkları fotoğrafların yüzde yüz doğal olduğunu söylüyorlar. Doğal olmazsa samimi de bulunmayacağını düşünüyorlar.


Rox cappadocia otelde birçok ünlü isimleri de misafir eden(Hande Soral , Çağla Şikel , Anıl Altan, Kendal Jenner ) Gizem-Arda Zor çifti 5 senelik otellerini daha da ileriye taşıyabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Bunun yanı sıra sahibi oldukları Rox Cappadocia otel 2016 2017 ve 2018 yılında dünyanın en manzaralı oteli, Dünyanın en iyi kültürel oteli ve Türkiye’nin en romantik seçildi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:26
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