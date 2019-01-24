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Maduro'ya darbe girişimine Instagram desteği

ABD'nin Venezuela'da darbe girişimine Instagram'dan da destek geldi.

24 Ocak 2019 Perşembe 06:49
Maduro'ya darbe girişimine Instagram desteği

ABD'nin Venezuela'da darbe girişimine bir destek de Instagram'dan geldi.

Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 485 bin takipçili hesabındaki onaylı hesap anlamına gelen 'mavi tik'ini kaldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

ABD'nin bu kararına Kanada, Brezilya, Paraguay, Kolombiya, Peru, Ekvador, Costa Rika, Şili ve Arjantin destek verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkedeki tek başkanın kendisi olduğunu belirterek ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiğini ve ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat verdi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 06:49
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