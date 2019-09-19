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Instagram'da gönderi zamanlama nasıl yapılır? Instagram'ın yeni özelliği

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Instagram’a merakla beklenen özellik geldi. Instagram'ın yeni özelliği ile artık kullanıcılar, ileri tarihlere gönderi planlayabilecek. Daha önce yalnızca anlık paylaşımların yapıldığı Instagram'da gönderi zamanlama yapılma özelliği kullanıcılar tarafından merakla karşılandı. Gönderi zamanlama ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Instagram'da gönderi zamanlama nasıl yapılır?İşte Instagram'ın yeni özelliği ile ilgili ayrıntılar...

19 Eylül 2019 Perşembe 10:10
Instagram'da gönderi zamanlama nasıl yapılır? Instagram'ın yeni özelliği

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Instagram’a merakla beklenen özellik geldi. Instagram'ın yeni özelliği ile artık kullanıcılar, ileri tarihlere gönderi planlayabilecek. Daha önce yalnızca anlık paylaşımların yapıldığı Instagram'da gönderi zamanlama yapılma özelliği kullanıcılar tarafından merakla karşılandı. Gönderi zamanlama ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Instagram'da gönderi zamanlama nasıl yapılır? İşte Instagram'ın yeni özelliği ile ilgili ayrıntılar...

Instagram'da zamanlama nasıl yapılır? 

Dünyada en çok kullanıcıya sahip olan Instagram’a yeni güncelleme geldi. Kişisel hesaplardan çok, sosyal medya uzmanlığı yapan kişilerin hoşuna gidecek güncelleme, Facebook'un Uluslararası Yayın Sözleşmesi (IBC) kapsamında açıklandı.

Yeni özellik, tüm instagram kullanıcıları için kullanıma açıldı.

Öncelikle Facebook İçerik Stüdyo'suna kayıtlı olmanız gerekiyor.

Ardından sayfanızı açıp, "Gönderi Oluştur" seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan bölümde, "Zamanla" seçeneği göreceksiniz. Buraya tıklayarak, istediğiniz bir tarihe paylaşım planlayabilirsiniz.

Hikaye zamanlamak için üçüncü parti uygulamalar kullanmak zorundayız.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:13
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  2. Instagram'da ileri tarihli gönderi
  3. Instagram'da ileri tarihli gönderi nasıl oluşturulur
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  5. İşte Instagram'ın yeni özelliği
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  7. Instagram'da gönderi zamanlama
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  9. Instagram'da gönderi zamanlamanasıl kullanılır
  10. Instagram'da gönderi zamanlama nasıl kullanılır
  11. Instagram'da gönderi zamanlama nasıl uygulanır
  12. Instagram'da gönderi zamanlama nasıl yapılır

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