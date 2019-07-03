"Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta global sorun yaşanıyor" Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:- "Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır"- "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir"

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşandığını belirterek, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı. Sayan, Twitter hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu. Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



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